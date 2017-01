Knorr Bremse: Umsatzrückgang und Haldex-Übernahme in Warteschleife

München (dpa). – Der Münchner Bremsenhersteller Knorr hat 2016 sein Geschäftsziel verfehlt. Nach dem Rekordjahr 2015 gelang es dem Zulieferer für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie im vergangenen Jahr nicht, den Umsatz wie angestrebt stabil zu halten. Stattdessen gingen die Erlöse um 340 Mio. (- 3,8 %) auf 5,49 Mrd. Euro zurück, wie das Unternehmen berichtete. Ursache war die schwächere Nachfrage nach Zugbremsen in China und nach Lkw-Bremsen in Nordamerika. Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr sechs Firmen gekauft und außerdem die Übernahme des schwedischen Konkurrenten Haldex eingeleitet - dafür steht noch die Zustimmung der Kartellbehörden in Europa und den USA aus.