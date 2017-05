Mauscheln unerwünscht

Manchmal versteht man die Welt nicht mehr. Da diskutiert das ganze Land über den Abgasskandal bei VW und drohende Fahrverbote für Fahrzeuge mit Dieselmotoren. Endlich wurde öffentlich, was eigentlich schon immer irgendwie bekannt war, dass die Fahrzeugmotoren im realen Fahrbetrieb wesentlich mehr Schadstoffe ausstoßen als auf dem Papier angegeben. Da u. a. das hiesige Kraftfahrt-Bundesamt als nationale Aufsichtsbehörde offensichtlich versagt hat, will die EU stärker kontrollieren und auch eigene Abgastests durchführen. Allerdings stockt der Plan, da das deutsche Verkehrsministerium auf die Bremse tritt. Nach Spiegel-Informationen schickte das Haus von Verkehrsminister Alexander Dobrindt einen 27-seitigen Katalog mit Änderungswünschen.



So war u. a. geplant, dass nationale Ämter nicht länger schützend ihre Hand über Hersteller halten können und Prüfdienste wieder TÜV zudem nicht mehr direkt von Herstellern, sondern über ein Gebührensystem und den Staat bezahlt werden. Auch wollte Brüssel künftig Strafen bis zu 30 000 Euro pro Fahrzeug verhängen und in der Lage sein, das beanstandete Modell vom Markt nehmen zu können. Für VW wäre das der Ruin gewesen.



Wieder einmal fragt sich der Bürger, ob die Politiker nicht doch eher die Interessen der Hersteller als die des Volkes vertreten. Und so mauscheln manche Autoproduzenten weiter, indem sie nicht das technische Machbare bei der Abgasreinigung in ihre Fahrzeuge einbauen, sondern nur so viel, wie die von der Politik festgelegte Norm verlangt. Schließlich ließen sich zumindest in der Vergangenheit Leistung und Komfort besser verkaufen als Umwelttechnik im Fahrzeug. Das muss sich zukünftig ändern. Denn bei vielen Autofahrern hat das Umdenken längst begonnen. Es wird Zeit, dass sich auch die Hersteller ihrer Verantwortung dem Umweltschutz gegenüber bewusst sind.