Die Nachricht schlug im Norden wie eine kleine Bombe ein: Die Planung des Milliardenprojektes Fehmarnbelt-Tunnel wird sich weiter um mindestens ein halbes Jahr verzögern, wie nach einem Gespräch des schleswig-holsteinischen Verkehrsministers Reinhard Meyer und dem dänischen Ressortchef Ole Birk Olesen bekannt wurde. Auf deutscher Seite mag man sich an Bauverzögerungen schon gewöhnt haben (siehe Hamburger Elbphilharmonie, Hauptstadtflughafen Berlin und Stuttgart 21), für die Dänen ist es eher ungewohnt. Der dänische Transportminister muss gute Miene zum bösen Spiel machen und ist Diplomat durch und durch. Außerdem hat er das Zeug zum Humoristen. Nicht anders ist zu erklären, dass er für die Verhältnisse in Deutschland Respekt bekundete, wo "erst jeder Stein umgedreht und jeder Grashalm begutachtet" wird und damit auf die noch zu bearbeitenden 12 600 Einwendungen aus Deutschland und verspätet eingegangenen Stellungnahmen des Umweltministeriums in Kiel und des Umweltbundesamtes anspielte. Ministerpräsident Torsten Albig versuchte angesichts eines auflodernden Streites zwischen Verkehrs- und Umweltministerien in Schleswig-Holstein die Wogen zu glätten und versucht, die Verzögerung des Fehmarnbelt-Tunnels herunterzuspielen. Schließlich sind für das größte Verkehrsprojekt in Europa etwa 15 Jahre Bauzeit eingeplant. Was ist da schon ein halbes Jahr Verzögerung? Albig zeigte sich angesichts der zeitlichen Dimensionen alles andere als erfreut darüber, dass sein Verkehrsminister eine "angeblich geringfügige Verzögerung" thematisierte. Diese falle bei so einem langen Planungs- und Bauprozess nicht wirklich ins Gewicht. Ob die Dänen, die schließlich den Tunnelbau alleine finanzieren, das auch so sehen, wurde nicht bekannt. Sie wollen auf jeden Fall sofort nach Abschluss der deutschen Genehmigungsverfahren mit dem Bau beginnen. Bleibt zu hoffen, dass Deutschland bis dahin seine Hausaufgaben gemacht hat.