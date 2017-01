Türen längst zu geknallt

Die Meldung darüber, dass es weitere Probleme beim Bau des Hauptstadtflughafens BER gibt, die eine Eröffnung in diesem Jahr unwahrscheinlich werden lassen, überrascht eigentlich niemanden. Diesmal lautet die "Schreckensmeldung", dass nur etwa 20 % der 1400 Automatiktüren fehlerfrei arbeiten. Bei 80 % der Türen muss die elektronische Ansteuerung korrigiert und z. T. neu verkabelt werden. Die Türen sind zum großen Teil auch Teil der Entrauchungsanlage. Damit dürfte die Korrektur der Fehler besonders schwierig und zeitaufwendig sein. Außerdem haben sich nach Angaben des rbb bei der Abnahme des sogenannten Südpiers neue Probleme mit der Sprinkleranlage ergeben und ähnliche Probleme sind auch im Hauptterminal zu erwarten.Für den Start des BER noch in diesem Jahr hätte die baulicheFertigstellung des Terminals bis Ende Januar erfolgen müssen. Die Chaos-Baustelle birgt eigentlich keine Überraschung mehr. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn einmal etwas nach Planfunktionieren würde. So ist das "Türen-Desaster" lediglich eine Episode am Rande. Die Bürger haben schon lange vorher innerlich die Türen zugeknallt, weil sie das Trauerspiel nicht mehrmit ansehen können.