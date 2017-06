Wohnungswahnsinn

Noch immer steigen Mieten und Kaufpreise in deutschen Großstädten ungebremst in den Himmel. Laut einer aktuellen Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sind die Wohnkaufpreise in den sechs größten Städten allein seit 2007 um durchschnittlich 50 % gestiegen. Eine eklatante Entwicklung, wie der BVR in seiner Untersuchung feststellt – insbesondere dann, wenn man die Wohnpreissteigerungen den im Vergleich nur geringfügigen Einkommenszuwächsen der Stadtbewohner gegenüberstellt. Fast schon paradox liest sich da dieser Tage die Verlautbarung von Stadtentwicklungsexperten,es mache sich ein Trend zur Zweitwohnung bemerkbar. Mehr als2 Mio. Haushalte, so schätzen die Forscher, unterhalten in Deutschland bereits heute dauerhaft mehr als einen Wohnsitz. Berufspendler, die nicht im Zug leben wollen, stellen sich damit ebenfalls in die langen Schlangen der Massenwohnungsbesichtigungen. Wohlgemerkt: Pendler, die es sich leisten können. In der Überzahl handle es sich den Experten zufolge um Führungskräfte bzw. jene, für die nicht schon der Erstwohnsitz zur finanziellen Herausforderung geworden ist. Abhilfe schaffen hier innovative Wohnkonzepte mit hohem Comedypotenzial wie die Job-WG. Weniger witzig sind hingegen Geschäftsideen wie die des US-amerikanischen Startup-Gründers Alex Lubinsky, der sich in seiner Heimatstadt San Francisco aktuell ein goldenes Näschen sowie den Hass seiner Mitmenschen verdient. Auf der Internetplattform "Rentberry" versteigert das gleichnamige Unternehmen Mietwohnungen in amerikanischen Metropolen an den Meistbietenden – Angebot und Nachfrage, schöne neue Welt. Bevor sich auch nur Ähnliches hierzulande andeutet, kann nicht oft genug auf den wohnungspolitischen Handlungsbedarf hingewiesen werden: mehr Bauland ausweisen, weniger Regulierung und keine un-nötigen Preistreiber. Die deutschen Städte brauchen dringend mehr Wohnraum, und das nicht nur für Wohlhabende.