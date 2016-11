18.11.2016 - 09:02 Kompaktbagger Effiziente Hilfe im Steinbruch

Moos (ABZ). – Zerkleinern von Kalksteinquadern, Größenanpassungen von Wasserbausteinen, Bearbeiten von Felsblöcken und anderes gehören zu den Aufgaben, die der kompakte Takeuchi 260 in der Gewinnung leistet. "Er geht nicht in die Knie. Auch beim stärksten Hammereinsatz bleibt die Motordrehzahl gleich. Dass man die Literleistung so genau einstellen kann, gefällt mir", sagt...