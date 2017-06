12.06.2017 - 15:49 Kompaktklasse Kommunalmaschinen überarbeitet

Winnenden (ABZ). – In Kommunen, Industrie und bei Gebäudedienstleistern gleichermaßen beliebt, wurden die Kommunalmaschinen der Kompaktklasse von Kärcher umfassend technisch überarbeitet. Rückmeldungen von Kunden rückten dabei einfache Bedienbarkeit, ein verbessertes Raumklima sowie noch mehr Sicherheit in den Fokus. Mit der marktnahen Optimierung für die drei Modelle MIC 34 C,...