12.09.2016 - 17:51 Kongress und Messe Arbeitsschutz Aktuell Innovationen für Sicherheit

Hamburg (ABZ). – Vom 11. bis 13. Oktober findet in Hamburg das aus Kongress und Fachmesse bestehende Präventionsforum Arbeitsschutz Aktuell statt. Nahezu 300 Aussteller aus 17 Ländern präsentieren hier Innovationen für Sicherheit am Arbeitsplatz und gesundes Arbeiten, so der Veranstalter, die Hinte GmbH. Mit erwarteten 12 bis 15 000 Besuchern wird die Arbeitsschutz Aktuell auch...