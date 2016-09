16.09.2016 - 10:50 Kraftvoll bei geringem Bodendruck Baumschule setzt auf "Kompakten"

Gristede (ABZ). – Seit einigen Monaten erleichtert ein Schäffer 2436 SLT die Arbeit in den Bruns Baumschulen in Niedersachsen. Ein geringes Einsatzgewicht verbunden mit einer niedrigen Bauhöhe und einer hohen Hubkraft machen den wendigen Lader zum flexiblen Allrounder. Betriebsleiter Frank Einemann berichtet vom Arbeitsalltag in einer der größten Baumschulen Europas.

Mit einer...