26.11.2016 - 16:04 Kreativ und fachgerecht gestalten

Neu-Ulm (ABZ). – Bei der Garten- und Freiraumgestaltung sind kreative Ideen und eine fachlich korrekte Ausführung gleichermaßen wichtig. Beim 8. braun-steine Fachdialog, der am 9. Februar 2017 im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm stattfindet, referieren Branchenvertreter diesmal zum Thema "Kreativ und fachgerecht gestalten." Das Kundenseminar richtet sich an Chefs und Mitarbeiter...