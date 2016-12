05.12.2016 - 11:18 Kursangebote 2017 vorgestellt

Wächtersbach (ABZ). – Die starke Nachfrage bei der Wolfin-Akademie führte in der Seminarsaison 2016 zu einer deutlichen Ausweitung des Kursangebots auf rund 30 Veranstaltungen an sechs Schulungsstandorten. Dazu kommt das Wolfin-Braas-Verbundseminar "Steildach trifft auf Flachdach" in Heusenstamm. Auch die Flachdachsanierungstage gemeinsam u. a. mit den Firmen Deutsche Rockwool,...