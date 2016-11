Lausitzer Firmen wollen bessere Verkehrswege

Senftenberg (dpa) . – Viele Lausitzer Firmen sind unzufrieden mit ihrer Anbindung an Autobahnen und den Bahnfernverkehr – sie fordern deshalb Investitionen in die Infrastruktur. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern Dresden und Cottbus, die kürzlich in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) vorgestellt wurde. Demnach sind fast 40 % der befragten Lausitzer Firmen weniger beziehungsweise nicht zufrieden mit ihrer Erreichbarkeit über eine Autobahn. Ähnlich groß ist die Unzufriedenheit mit dem Bahnfernverkehr. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (63 %) halte es für wichtig, in den Neu- oder Ausbau von Bundesstraßen zu investieren (Autobahnen: 52 %). Den Firmen ist nach Kammerangaben unter anderem der Ausbau der Autobahn 13 im Abschnitt Spreewalddreieck-Berlin wichtig, aber auch die Fertigstellung von Ortsumfahrungen im Raum Cottbus und Hoyerswerda.