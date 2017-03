04.03.2017 - 11:06 Lawrence E. Dewey

Der Aufsichtsrat von Allison Transmission Holdings Inc. hat bekannt gegeben, dass er sich mit dem Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, Lawrence E. Dewey, auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hat. Dewey, derzeit 60 Jahre alt, beabsichtigt, nach dem Vertragsende am 31. Mai 2018 in den Ruhestand zu gehen. Der Aufsichtsrat wird bei der Besetzung des CEO-Postens von Allison...