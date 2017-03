08.03.2017 - 10:39 Leerstandnahezu halbiert

Potsdam (dpa). – Der Stadtumbau in Brandenburg kommt nach Darstellung des Bauministeriums gut voran. So sei der Wohnungsleerstand binnen 13 Jahren fast halbiert worden. Standen 2002 in 34 Orten 14 % des Wohnraums leer, seien es 2015 noch 8,8 % gewesen. Allein in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Wittstock und Wittenberge sollen insgesamt 110 Mio. Euro investiert werden....