22.06.2017 - 12:41 Leichtbau im Thyssenkrupp Testturm

Stuttgart (ABZ). – Die Weltbevölkerung wächst nach Informationen der Leichtbau BW GmbH nach wie vor und wird zunehmend mobiler, wandert zudem immer schneller vom Land in die Stadt. Das Symposium "Leichtbau im urbanen System: Nachhaltigkeit und Mobilität in der gebauten Umwelt" untersucht neueste Tendenzen, Konzepte und Entwicklungen im Bauwesen sowie in der Mobilitätsforschung....