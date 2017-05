24.05.2017 - 17:57 Leichtes Minus im Bauhauptgewerbe

Wiesbaden (dpa). – Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im Bauboom einen leichten Rückschlag erlitten. Im Februar sanken die Umsätze in der Branche gemessen am Vorjahresmonat um 0,5 %, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Während die Erlöse im Tiefbau um 5,1% stiegen, fielen sie im Hochbau, dem Bau von Gebäuden, um 1,2 %. Indes war das Umsatzniveau im...