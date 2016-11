Bei Zeppelin verantwortet Volker Rehse von der Zeppelin Streif Baulogistik die Bauwerksprüfungen. Der Bauingenieur hat sich in Lehrgängen zum zugelassenen Bauwerksprüfer weiterqualifiziert. Außerdem ist er Schweißfachingenieur und für die Koordination der bundesweit angebotenen Bauwerksprüfungen zuständig.

Kürzlich konnte er den Auftrag für die Prüfung von insgesamt 61 Verkehrszeichenbrücken aus Stahl im Raum München akquirieren. "Bei dieser Hauptprüfung mussten unter anderem Schraubverbindungen, Schweißnähte und der Zustand der Stahlkonstruktion mit Hilfe eines Untersichtgeräts geprüft werden", sagt Rehse. Als Untersichtgerät diente eine Lkw-Teleskopbühne aus dem Mietpark von Schwestergesellschaft Zeppelin Rental mit einer Arbeitshöhe von 20 m. Um die Sicherheit der Prüfer in luftigen Höhen zu gewährleisten, wiesen die Kollegen der Zeppelin Streif Baulogistik sie vor ihrem Einsatz in den Umgang mit der Höhenzugangstechnik ein. So erwarben alle Beteiligten die sogenannte PAL Card des Verbands IPAF (International Powered Access Federation), die international als "Hubarbeitsbühnen-Führerschein" anerkannt ist.

Während und vor den durchzuführenden Prüfungen waren außerdem die Experten für Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental gefragt. In München kümmerte sich das entsprechende Kompetenz-Center um die Erwirkung der verkehrsrechtlichen Anordnungen für die nötigen Fahrbahnsperrungen. Auch die Erstellung der dafür erforderlichen Verkehrszeichenpläne sowie die Umsetzung der Maßnahmen mit Vorwarnanhänger und Pylonen gehörten zum Leistungsspektrum. So wurde der Verkehr während der Prüfungen sicher und fachmännisch an der Arbeitsstelle vorbeigelenkt.

Bei der Brückenprüfung selbst war neben den Verkehrssicherungsmonteuren und Bauwerksprüfer Volker Rehse auch Alina Loos von der ebenfalls zum Zeppelin-Konzern gehörenden BIS Inspection Service mit dabei. Sie führte die Farbeindring- sowie die Magnetpulverprüfung durch, die zu den zerstörungsfreien Werkstoffprüfungen gehören. Mit Hilfe dieser Methoden prüfte Alina Loos die Stahlkonstruktion auf Risse. Außerdem wurde mittels Ultraschall ihre Restwanddicke ermittelt, um Rückschlüsse auf die verbleibende Tragfähigkeit zu ziehen. Für die Katalogisierung der Brückenbauwerke und die Dokumentation maß Volker Rehse in München zusätzlich die Durchfahrtshöhen der Brückenbauwerke. Außerdem prüfte er die Verkehrszeichenbrücken unter anderem auf Anfahrschäden.