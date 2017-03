Boom-Booster erhöht Tragfähigkeit

Zweibrücken (ABZ). – Nahe der Ortschaft Lüderitz in Sachsen-Anhalt herrschte vor Kurzem rege Bautätigkeit. Eine Reihe großer Windturbinen mit 149 m Nabenhöhe wurde aufgebaut, um den Ort und die umliegende Region des nördlichen Mitteldeutschlands mit sauberer, erneuerbarer Energie zu versorgen.

Das auf Schwerlasthübe spezialisierte Unternehmen Franz Bracht Kran-Vermietung GmbH aus Erwitte schickte seine Crew gut ausgerüstet nach Lüderitz – u. a. mit dem Terex Superlift 3800 Gittermast-Raupenkran, um die neuen Anlagen schnell und effizient errichten zu können. Die Crew-Mitglieder brachten sämtliche Haupt- und Hilfsauslegerkomponenten sowie Superliftmast und Gegengewicht mit, die für die deutschlandweit beim Aufbau zahlreicher Windturbinen bewährte 165-m-Konfiguration erforderlich sind.

In diesem Windpark wurde der mächtige Raupenkran jedoch erstmals in einer neuen Auslegerkonfiguration eingesetzt, die eine höhere Tragfähigkeit und effizienteres Rüsten ermöglicht. Eric Jahn, seit sechs Jahren Kranführer bei Franz Bracht, erläutert: "Mit dieser neuen Option können wir eine Leistungssteigerung von 30 % erzielen, haben also eine höhere Tragfähigkeit."

Zwischen Kran und Aufstellort der Turbinen befand sich eine Steinumrandung, die eine leichte Anpassung des Hubplans für Lüderitz erforderlich machte. "Aufgrund der Einfassung rund um die Anlage kamen wir nicht so nahe heran, wie wir es eigentlich zuvor eingeplant hatten", so Jahn. "Mit dem Boom-Booster-Kit konnten wir die Turmsegmente dennoch völlig problemlos aufsetzen."