13.06.2017 - 17:45 Leistungsstarkes Modell Für Profis und anspruchsvolle Privatanwender

Waiblingen (ABZ). – Wie kraftvoll und ausdauernd können Akku-Motorsägen sein? Die Stihl MSA 200 C-BQ reizt aus, was heute tech-nisch möglich ist. Mit seiner Innovation knüpft der Waiblinger Motorgerätehersteller an den Erfolg der ersten Motorsäge mit Akku im Sortiment von Stihl an. Die um 30 % höhere Schnittleistung der MSA 200 C-BQ kommt nicht von ungefähr: Vor allem die...