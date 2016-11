Langenaltheim/Bayern (ABZ). – Die Fa. Glöckel Natursteinwerk GmbH, Hersteller von Natursteinen für den Garten- und Landschaftsbau, hat bei der BAU 2017 das Limes-Mauerwerk (getrommelt) sowie das Tosca-Mauerwerk (gespalten) im Gepäck. Zur schnellen Verlegung haben die Steine gesägte Lager- und Stoßfugen, eine gespaltene Vorder- und Rückseite und beim Limesmauerwerk sind alle Kanten rustikal abgeschlagen. Limes- und Tosca-Mauerwerk wird für versetztes Mauerwerk in den Höhen 8, 16 und 24 cm produziert und ist in der Steintiefe 22 cm oder als Vormauerung in 9-11 cm Tiefe in Jura-Marmor sowie Fränkischem Muschelkalk verfügbar.

Auf Großspaltanlagen fertigt das Unternehmen die im Garten- und Landschaftsbau beliebte Natursteinserie „Glomarust“. Das Programm umfasst Mauersteine (15-20 cm bzw. 20-25 cm hoch) und Quader von 30-80 cm Höhe mit naturrauen Lagerflächen für Trockenmauern, Stützmauern, Teichanlagen und Uferbefestigungen. Neben den üblichen, allseits gespaltenen „Glomarust“-Mauersteinen werden auf Wunsch auch gleichmäßigere Mauersteine mit gesägten Köpfen in Jura-Marmor und Muschelkalk angeboten. Für größere Stützmauern sind Jura-Rohblöcke und „Geomodul“-Gabionen (im Werk fertig gefüllt und verdichtet) lieferbar. Ein weiterer Produktionsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von Bossensteinen, bossierten Verblendern, Winkelecken und Abdeckplatten. Zudem sind verschiedene Gartenbeläge und Pflastersteine erhältlich. Als Materialien werden Jura-Marmor, Fränk. Muschelkalk, Main-Sandstein rot, Tali-Sandstein gelb und weiß sowie verschiedene in- und ausländische Travertine angeboten.

Zu Referenzen der Fa. Glöckel zählen u. a. der Spielplatz am Petuel-Park in München, die Außenanlagen des neuen Nationaltheaters in Budapest, zahlreiche Jura-Quader-Sendungen zum Legoland Günzburg und die Muschelkalk-Bodenbeläge für die Restaurierung des Brandenburger Tores in Berlin. Auf der Messe in München ist der Naturstein-Spezialist in Halle A4 am Stand 116 zu finden.