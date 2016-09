Lkw-Sparte von VW will bei Vernetzung führende Rolle spielen

Wolfsburg (dpa). - Die Lkw-Sparte von Volkswagen will in der Vernetzung des Güterverkehrs mit einer eigenen Software eine treibende Rolle spielen. „Wir schaffen dafür eine eigene Cloud”, sagte VW-Lastwagen-Vorstand Andreas Renschler dem „Handelsblatt”. Als Cloud wird ein vernetztes, zentrales Rechensystem im Internet verstanden, an das viele Computer etwa in Lkw, Speditionen oder Verkehrsüberwachungssystemen angeschlossen werden können. Auf Branchenleitmesse IAA Nutzfahrzeuge will Renschler dazu eine neue Marke präsentieren, die Logistik und Digitalisierung zusammenbringt. „Das System starten wir im Frühjahr 2017”, sagte der seit 2015 amtierende Spartenchef. Laut Experten ist einer der Wachstumstreiber im Nutzfahrzeuggeschäft künftig die Digitalisierung - im wesentlichen also Dienstleistungen rund um Daten.