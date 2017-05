18.05.2017 - 09:00 Logistikhallen-Neubau auf ehemaligem Schoeller-Areal Zweites Logistik-Bauprojekt realisiert

Derendingen/St.Gallen (ABZ). – Derendingen wird für die Goldbeck Rhomberg AG mehr und mehr zur Modellregion für das wirtschaftliche Bauen von Logistikhallen in der Schweiz. Nach dem Großprojekt Wissensteinfeld hat der Spezialist für Industriebau mit dem Logistikzentrum für die DHL Supply Chain in Derendingen-Luterbach zum zweiten Mal einen Neubau in der Gegend übergeben, der...