15.12.2016 - 17:54 Luxus-Hotel in der "Elphi" eröffnet

Hamburg (dpa). – Ein Wahrzeichen, in dem man wohnen kann: Das gibt es jetzt im Hotel in der Elbphilharmonie. Die Luxusherberge hat ihre 244 Zimmer auf zwölf Ebenen verteilt und bietet durch bodentiefe Panoramafenster einen Ausblick über den Hafen, die Speicherstadt und die Alster. Durch die Lobby im 8. Stock gelangen die Gäste direkt auf die öffentliche Plaza und in den...