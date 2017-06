21.06.2017 - 11:19 Markus Schwarz

Markus Schwarz hat die Vertriebsleitung des Spezialbaustoffherstellers HECK Wall Systems GmbH im oberfränkischen Marktredwitz übernommen. In seiner neuen Funktion verantwortet der gebürtige Böblinger alle Vertriebsaktivitäten im Hauptmarkt Deutschland und führt ein 40-köpfiges Vertriebsteam. Der 44-Jährige arbeitete in den letzten Jahren erfolgreich in unterschiedlichen...