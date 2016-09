06.10.2016 - 17:19 Massivbau und Brandschutz

Dresden/Leipzig (ABZ). – Nach den beiden erfolgreichen Massivbau-Symposien im März 2016 startet am 18. Oktober die zweite Runde des Verbund-Seminars von Schöck in Dresden und endet am 19. Oktober in Leipzig. Bei den Veranstaltungen stehen die Themen Massivbau und Brandschutz im Fokus. Experten des DIBt sowie der Unternehmen Hilti, Cobiax, Jordahl und Schöck bieten Wissen sowie...