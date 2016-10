26.10.2016 - 12:22 Matthias Krebs

Mit Matthias Krebs hat die Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG einen neuen Vertriebsleiter Industrie für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zusätzlich ist der 34-Jährige Ansprechpartner für den Fachhandel in Österreich und in der Schweiz. Seinen neuen Aufgaben stellt sich Matthias Krebs seit Anfang Juni. Zuvor war er beim Schleifmittelhersteller Saint Gobain Abrasives...