27.01.2017 - 15:29 Mauerwerksbau brandaktuell Kongress informiert über neue Verordnungen

Ulm/München (ABZ). – Pünktlich zu Jahresbeginn im Februar bietet der Mauerwerkskongress der Schlagmann Akademie Planern, Architekten, Bauphysikern sowie Verarbeitern und Bauträgern wieder eine Auffrischung ihres Kenntnisstandes zu aktuellen Themen und dringlichen Fragen im Mauerwerksbau an. Innerhalb nur eines Tages (am 9. Februar in Ulm und am 20. Februar in München) stellen...