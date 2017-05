20.05.2017 - 18:00 Medias Klinikum Burghausen Dreigeschossigen Neubau errichtet

Burghausen (ABZ). – Prof. Dr. med. Aigner gehört zu den Pionieren der regionalen Chemotherapie weltweit. Seit 2006 ist der Onkologe medizinischerDirektor der Medias Klinikum GmbH & Co. KG, einer Privatklinik für onkologische Chirurgie in Burghausen an der Salzach. Beim Neubau des Behandlungs- und Bettenhauses, das eine Fläche von rd. 2400 m² umfasst, entschied sich der...