Besucherandrang zur Hausmesse gestemmt

Himberg (ABZ). – Die Eisenwagen Baumaschinen GmbH, Bobcat-Vertragshändler für das Vertriebsgebiet Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten, hat mittels einer Hausmesse seinen neuen Standort in Himberg mit Kunden und Geschäftspartnern eingeweiht. Im Rahmen der Veranstaltung konnten Besucher eine Leistungsschau der Bobcat-Maschinen und Anbaugeräte (Tool Carrier Initiative, kurz: TCI) bestaunen, auf der Kompakt- und Kompaktraupenlader der Marke sowie Kompaktbagger mit einer Vielzahl an Anbaugeräten vorgestellt wurden.

An zwei Tagen seien mehr als 500 Besucher von rund 100 Firmen der Einladung von Wolfgang Eisenwagen und seinem Team gefolgt. Auf dem rd. 7000 m² großen, neuen Gelände in der Nähe von Wien besichtigten diese die Räumlichkeiten, testeten die Maschinen selbst auf dem Testgelände und bestaunten die professionellen Vorführungen der Kompaktmaschinen von Bobcat. Am neuen Hauptsitz in Himberg verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über ausreichend Platz, um seine Verkaufs- und Serviceaktivitäten für die Marke weiter auszubauen. Ziel sei es, innerhalb von zwei Jahren zu einem der führenden Anbieter für Kompaktmaschinen in Österreich zu werden.

Das Demoteam von Bobcat zeigte den Besuchern, welche Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sich aus der Kombination verschiedener Trägermaschinen mit diversen Anbaugeräten erzielen lassen. Dazu gehörte z. B. ein Bobcat-Kompakt-Raupenlader, der mit Anbaugeräten wie dem Kraftrechen, der Grabenfräse und den Anbaugradern ausgestattet Arbeitsschritte für die Geländevorbereitung demonstrierte. Auch war das neueste Modell – der Bobcat-Kompaktbagger E17Z – mit Kurzheck sowie diversen Anbaugeräten zu sehen.

Die Ursprünge des Familienunternehmens Eisenwagen führen in das Jahr 1928 zurück, als der Urgroßvater von Wolfgang Eisenwagen eine Zylinderschleiferei gründete, in der zu Hochzeiten bis zu 25 Mitarbeiter ausschließlich mit der Reparatur von Motoren beschäftigt waren. Unter der Leitung von Wolfgang Eisenwagen biete die Eisenwagen Baumaschinen GmbH Kunden ein Produkt- und Serviceprogramm an, das vom Verkauf von Neu- und Gebrauchtmaschinen sowie Anbaugeräten über deren Reparatur bis hin zum Ersatzteilservice und der Zylinderschleiferei reicht. Im Oktober 2013 machte sich der 43-Jährige selbstständig und führt derzeit 15 Mitarbeiter.