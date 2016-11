25.11.2016 - 16:41 Mehr Arbeit am Bau in Sachsen-Anhalt

Halle (dpa). – Auf den Baustellen in Sachsen-Anhalt sind in den ersten neun Monaten des Jahres mehr Arbeitsstun-den verbucht worden als im Vorjahres-zeitraum. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle jetzt mit. Zusammengezählt arbeiteten die Beschäftigten rund 15,2Mio. Std. Das waren 1,8 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Bauarbeiter lag Ende September mit...