Mehr Lehrverträge im ostsächsischen Handwerk

Dresden (dpa). - Zum Ende des Jahres hat das ostsächsische Handwerk ein Plus bei neu abgeschlossenen Lehrverträgen verbucht. Insgesamt unterschrieben 536 Frauen und 1427 einen Ausbildungsvertrag, wie die Handwerkskammer Dresden am Freitag mitteilte. Das sei nicht nur ein Plus von 2 % im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch ein Anstieg im vierten Jahr in Folge. „Dies ist aber kein Grund, uns nun auf diesem positiven Ergebnis auszuruhen. Vielmehr nehmen wir es als Ansporn, auch 2017 wieder die Jugendlichen auf die Attraktivität des Handwerks als Arbeitgeber aufmerksam zu machen“, sagte Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski.Die Liste der beliebtesten Ausbildungsberufe führte auch 2016 der Kraftfahrzeugmechatroniker an, gefolgt von Friseur, Elektroniker und Tischler. Im Kammerbezirk Dresden, zu dem die Kreise Görlitz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Stadt Dresden gehören, sind rund 22 500 Handwerksbetriebe registriert.