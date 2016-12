21.12.2016 - 14:06 Mehr Möglichkeiten Schattierungen eröffnen neue Gestaltungsspielräume

Hannover (ABZ). – Pflastern ist in der Regel Handarbeit. Jeder Handgriff kostet Zeit, die gespart werden kann, wenn ein Formatmix zum Einsatz kommt. Um der wachsenden Nachfrage nach dunklem Belagmaterial gerecht zu werden, bietet Wienerberger nun einen Formatmix in Braunanthrazit an. Mit der Sortierung Titan ergeben sich neue Gestaltungsspielräume in der Fläche.

Passend zu den...