Viertel Jahrhundert Teleskoplader aus Bremen

Bremen (ABZ). – Im Dezember 1991 trug die Handelskammer Bremen die Heinrichs-Merlo Teleskoptechnik-Vertriebsgesellschaft mbH in das Handelsregister der Stadt ein. Seit August 2002 firmiert das Unternehmen unter dem Namen Merlo Deutschland GmbH. Ein Viertel Jahrhundert steht es für die Verbindung innovativer Teleskoptechnik des Herstellers Merlo SpA aus Italien und hanseatischer Verbindlichkeit und Tradition. 2017 begeht Merlo Deutschland sein 25. Jubiläum mit unterschiedlichen Aktionen für seine Kunden.



Geschäftsführer Henrich Clewing: "Im 25. Jahr werden wir unsere 14 000. Merlo-Telesk-opmaschine verkaufen. Innerhalb der letzten Dekade veräußerten wir rd. 1500 gebrauchte Teleskoplader." Die Gründe des Erfolgs liegen für ihn in der Unternehmensausrichtung: "In 25 Jahren haben wir immer versucht, ein Partner zu sein, der nachhaltig und dauerhaft zur Verfügung steht. Wir möchten zwischen den wesentlichen Bereichen Beratung und Verkauf, der technischen Betreuung sowie der Ersatzteilversorgung eine hohe Schnittstellenqualität anbieten, die für eine erfolgreiche Marktbearbeitung erforderlich ist."



Als besondere Bestätigung des täglichen Handelns sieht Clewing die hohe Zahl langfristiger Verbindungen in der Organisation: "Wir freuen uns über viele Kunden, Händlerpartner und Mitarbeiter, die uns seit der ersten Stunde treu bleiben." Die Merlo Deutschland GmbH vertreibt seit 1992 Teleskopmaschinen der italienischen Merlo S.p.A. Der Teleskop-Pionier liefert über 60 Modelle, viele davon mit prämierten Innovationen. Alle zeichnet der hohe Sicherheitsstandard aus. Ein 50-köpfiges Team individualisiert in Deutschland die Produkte und bietet Dienstleistungen für den Markt. In Bremen kombiniert es Grundgeräte, Ausstattungsoptionen und Anbauwerkzeuge.



Aus Serienprodukten werden Spezialmaschinen für die Landwirtschaft, die Vermietung, das Bauwesen, die Industrie und viele Branchen mehr. Neben der Fach- und Verkaufsberatung unterstützt Merlo Deutschland bundesweit ein dichtes Netz an Händlern und Servicepartnern. Es ist angebunden an eine schnelle Ersatzteil-Versorgung. Die Merlo-Akademie schult Händlerverkäufer für eine professionelle Berater-Tätigkeit. Sie trainiert Technik-personal und ermöglicht es Anwendern, Fahrpraxis zu erlangen sowie an zertifizierten Bedienerkursen teilzunehmen. Bisher verkaufte das Unternehmen über 13 000 Teleskopmaschinen.