Karslruhe (ABZ). – Mitte Mai startete der Flächenverkauf für das Messedoppel recycling aktiv und TiefbauLive, das vom 27. bis 29. April 2017 erstmals auf dem Gelände der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) stattfindet, und bereits jetzt muss die KMK im Außengelände weitere Flächen ausweisen. Dazu Messechefin Britta Wirtz: "Der rasche Abverkauf der Flächen im Außengelände zeigt uns, dass das Konzept der Doppelmesse genau den Erwartungen der Aussteller entspricht." Nur noch drei Flächen sind momentan buchbar, um die geplanten 63 000 brutto m² im Außengelände vollständig zu belegen.



Im Freigelände gibt es neben den Flächen für Aussteller, die sich zwischen einer Demofläche und einer reinen statischen Standfläche ohne die Demonstration von Maschinen im laufenden Betrieb entscheiden müssen, die Aktionsflächen. Dazu gehören bspw. die "Musterbaustelle Kanalbau", die "Musterbaustelle Straßenbau" oder der "Mobile Schrott- und Metallplatz".



ené Perne, Vertriebsleiter bei Haas Recycling Systems Holzzerkleinerungs- und Fördertechnik GmbH, hat sich für seine Firma eine statische Fläche im Außengelände gesichert und äußert dazu: "Zur letzten recycling aktiv waren wir nicht vertreten. Aber in 2017 wollen wir dem Konzept und dem Standortwechsel eine Chance geben, um im Südwesten attraktive Besucherzielgruppen anzusprechen."



Ergänzend nimmt Haas als Hersteller und Lieferant mobiler und schlüsselfertiger Altholz- und Abfallrecyclinganlagen an der neu geschaffenen Aktionsfläche "Holz und Biomasse" teil und präsentiert hier den Vorbrecher Tyron 2.0 und Siebtechnik in Aktion. Weitere Unternehmen aus dem Recycling-Bereich, die bereits Standflächen gebucht haben, sind u. a. der Technologieanbieter Komptech, die Arjes GmbH aus Leimbach und die Rotar International B. V. aus Genemuiden (Niederlande).



Auf einer Demofläche von knapp 800 m² im Außenbereich wird sich die Wirtgen Group präsentieren. Die Unternehmensgruppe, die mit den Technologien der Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven die komplette Prozesskette im Straßenbau abdeckt, fokussiert sich in Karlsruhe auf ihr Geschäftsfeld Mineral Technologies. So präsentiert Kleemann mobile Brech- und Siebanlangen und Lösungen für die Aufbereitung von Recyclingmaterialien.



Asphaltmischanlagen-Hersteller Benninghoven zeigt mit seinem Granulator, wie man Altasphalt in seine ursprünglichen Bestandteile zerlegt, ohne die Kornstruktur zu zerstören und keine weiteren Feinanteile zu produzieren.



Aussteller, die 2015 in nicht klimatisierten Pavillons untergebracht waren, können jetzt Flächen in der Halle 2 der Messe Karlsruhe buchen, die optimal an das Außengelände angebunden ist. Die Planung sieht 4000 m² brutto Fläche in der Halle vor. 30 m² davon hat sich bereits die Fa. Willibrord Lösing Filtertechnik aus Hattingen gesichert. Am 15. November 2016 enden die Frühbucher-Konditionen für alle Flächen.



Weitere Informationen unter www.recycling-aktiv.com und www.TiefbauLive.com.