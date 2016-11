11.11.2016 - 13:41 MetallArt Metallbau Schmid Deutschen Metallbaupreis gewonnen

Salach (ABZ). – Der Deutsche Metallbaupreis 2016 in der Kategorie "Trep-pen und Geländer" ging in diesem Jahr an das Salacher Treppenbauunternehmen, das mit einem innovativen Treppenobjekt überzeugen konnte. Am 21. Oktober kürte der Bundesverband Deutscher Metallhandwerke (BVM) im Rahmen des Metallkongresses in Würzburg die diesjährigen Gewinner des Deutschen Metallbaupreises,...