Leistungsfähigkeit trifft auf Wendigkeit

Der Minikran SPX 424CDH könne mit seiner Wendigkeit überzeugen, so das Unternehmen.

Riedstadt (ABZ). – Das in Riedstadt ansässige Unternehmen Wendel Arbeitsbühnen- Abschleppdienst möchte seinen Kunden immer optimale Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen. So finden sich im Mietprogramm neben den üblichen Arten von Arbeitsbühnen auch Spezial- und Sondermaschinen. Zudem führt das Unternehmen die Sparten Stapler und Telestapler sowie Krane und Materiallifte.

Im Scherenarbeitsbühnen-Bereich verfügt das Unternehmen über eine Vielzahl von Elektro- und Dieselscheren mit Arbeitshöhnen von 7 bis 18 m ohne und mit Abstützung. Besonders hervorzuheben sind derzeit Scheren mit extrem großer Plattform, die enorm viel Arbeitsfläche bieten. Ein Mega-Deck mit 7 m x 1,60 m, 500 kg Tragkraft und Allrad-Antrieb ist selbst für härteste Geländeeinsätze gut geeignet, maximale Stabilität erhalten diese Arbeitsbühnen durch automatische Nivellierstützen.

Besonders gefragt ist nach Herstellerangaben derzeit auch der Minikran SPX 424CDH auf Kettenfahrgestell, der sich durch eine gute Leistungsfähigkeit und Wendigkeit auszeichne, so das Unternehmen. Vielseitig einsetzbar ist er vor allem in der Glasindustrie, im Anlagenbau oder in der Industriemontage. Das hydraulisch verstellbare Fahrwerk auf eine Transportbreite von nur 0,78 m ermöglicht auch ein optimales Durchfahren von schmalen Türen. Das Kettenfahrwerk verteilt das Maschinengewicht von 2,5 t großflächig, wodurch Bodenbeschädigungen vermieden werden.

Wenn es um das sichere Heben von großen Lasten auf engstem Raum geht, sei er ein Genie, so das Unternehmen. Ohne Probleme hebe er diese auf eine Höhe von max. 15 m, ein teleskopierbarer Ausleger erweitert seine Einsatzmöglichkeiten und kann ebenfalls hinzugebucht werden. Um die Kunden optimal zu versorgen, bietet das geschulte Fachpersonal der Firma Wendel für jeden Einsatz individuell abgestimmt eine kompetente Beratung sowie einen schnellen und professionellen Kundendienst.