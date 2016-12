Auch Optik und Design des Internetauftritts wirken zeitgemäß und modern, der Fokus liegt auf großen emotionalen Bildern und kurzen prägnanten Texten. Der Nutzer findet schnell die gesuchten Informationen und kann so effizient arbeiten.

Eine der wichtigsten Funktionen der neuen Webseite ist eine benutzerfreundliche Darstellung mit einer erweiterten Suchfunktion. Damit lässt sich das Sortiment an Geräten und Maschinen jederzeit und überall durchsuchen. Umfangreiche Informationen zu jedem Produkt unterstützen die Kunden dabei, das passende Equipment für jedes Projekt zu finden.

“Cramo hat sich bereits zum Vorreiter der Branche entwickelt. Ab sofort stellen wir unsere Expertise auch digital und online zur Verfügung. Denn unsere Kunden legen immer mehr Wert darauf, Prozesse schnell und so einfach wie möglich abwickeln zu können. Wir sind ihren Wünschen nachgekommen und haben unser Online-Angebot ausgebaut“, erläutert Dirk Schlitzkus, Vorstandsvorsitzender der Cramo AG.

Feldkirchen (ABZ). - Im Dezember hat Cramo seinen neuen Internetauftritt gelauncht. Gleichzeitig startet die neue Miet-Plattform Cramo eCRent (gesprochen „easy rent“). Das Online-Tool ist zunächst für ausgewählte Vertragskunden in Deutschland, Österreich, Schweden und Finnland verfügbar. Für 2017 ist die Einführung in weiteren Märkten und der Ausbau auf größere Kundengruppen vorgesehen.

Das neue Online-Miet-Tool eCRent spricht alle Kunden an, die ihre Interaktion mit Cramo über das Internet durchführen möchten. Die Darstellung passt sich dank Responsive Design an die Bildschirmgröße aller Mobilgeräte und Smartphones an.

“Es ist oft nötig, Equipment von der Baustelle aus anzumieten, unter schwierigen Bedingungen. Mietaufträge über eCRent sind genauso einfach und sogar noch schneller als persönlich im Depot vorbeizukommen oder telefonisch anzufragen“, fasst Jonas Pärssinen, Director of Business Development bei der Cramo Group, zusammen. Falls doch eine Frage bei den Kunden aufkommt, sind die Cramo-Mitarbeiter immer erreichbar, die selbst viel Erfahrung am Bau und in Bauprojekten haben.

eCRent beinhaltet aktuell die am häufigsten gemieteten Maschinen und Geräte aus dem Cramo-Angebot. Besonders praktisch: die Verfügbarkeit in allen Depots ist sofort ersichtlich. Kunden können die Produkte online mieten und sie entweder direkt zur Baustelle liefern lassen oder sie selbst in einem Cramo-Depot abholen. Außerdem bietet eCRent einen Überblick über alle aktuell und in der Vergangenheit gemieteten Geräte und die dazugehörigen Aufträge und Rechnungen. Auch der Rücktransport einer Maschine kann online angefragt werden.

“Wir entwickeln unser Online-Angebot kontinuierlich weiter. Zu diesem Zweck freuen wir uns bereits auf das Feedback zu der neuen Webseite und zu eCRent. Denn wir möchten unseren Kunden auch online den bestmöglichen Service bieten – getreu unserem Motto For a Great Day at Work“, so Schlitzkus.