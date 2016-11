11.11.2016 - 09:43 Minidumper Hohe Leistung auch im unebenen Gelände

Lauingen (ABZ). – Seit Anfang dieses Jahres werden die Hinowa Minidumper und Raupengabelstapler über ein neues Händlernetz in Deutschland vertrieben, u. a. von der Hesse Maschinen- und Gerätevertriebs GmbH. Die kleinen roten Helfer von Hinowa haben sich bereits in der Vergangenheit hinsichtlich Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in Deutschland bewährt. Nun steht eine gut...