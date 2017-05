26.05.2017 - 00:01 Mit Beschicker Einbauqualität entschieden verbessert

In Südafrika zeigte eine Baustelle, dass der Vögele MT 3000-2 Offset PowerFeeder die Einbauqualität verbessert. Den Beweis liefert die Uni Twente, die das Projekt wissenschaftlich begleitete – u.a. anhand des innovativen Vögele Temperatur-Messsystems RoadScan.

Johannesburg/Südafrika (ABZ). – Eine Baustelle in Südafrika zeigt, dass der Vögele MT 3000-2 Offset PowerFeeder die Einbauqualität verbessert. Den Beweis liefert die Uni Twente, die das Projekt wissenschaftlich begleitete – u. a. anhand des innovativen Vögele Temperatur-Messsystems RoadScan. Den Einbau unterbrechungsfrei organisieren und so die Qualität steigern – dies ist einer der wichtigsten Gründe für den Einsatz von Beschickern. In Südafrika wird deshalb stark auf eine entkoppelte Materialübergabe des Mischguts vom Lkw zum Fertiger gesetzt: Die nationale Straßenbaubehörde Sanral schreibt bei größeren Bauvorhaben den Einsatz von Beschickern vor. Bei der Erneuerung eines 4 km langen Abschnitts der Nationalstraße N 14 bei Johannesburg durch das südafrikanische Bauunternehmen Power Construction (Pty) Ltd. kam ein hochmoderner Vögele MT 3000-2 Offset PowerFeeder mit einem Vögele Fertiger Super 1800-2 zum Einsatz.

"Mit dem MT 3000-2 Offset fiel die Asphalttemperatur unmittelbar nach dem Einbau nie unter 120 °C, was für die Endverdichtung ein großes Zeitfenster offenließ", so Dr. Seirgei Miller (r.), Universität Twente.

Auf der Baustelle gingen Wissenschaftler der Universität Twente der Frage nach, ob der innovative Vögele Beschicker die Qualität der eingebauten Binder- und Deckschicht steigert. Dafür mitentscheidend: die Asphalttemperatur unmittelbar nach dem Einbau. Die Temperaturmessung erfolgte mit zwei voneinander unabhängigen Systemen. Eines davon war das kontaktlose Temperatur-Messsystem RoadScan von Vögele. Zu Vergleichszwecken wurden auch einige Abschnitte ohne Beschicker bearbeitet. Für den Einsatz von Beschickern sprechen vielfältige und überzeugende Gründe – allen voran die Qualität und die Wirtschaftlichkeit. So liegt es im eigenen Interesse von Bauunternehmen, auf eine entkoppelte Materialübergabe zu setzen: Während der Straßenfertiger sich voll und ganz auf den Einbau konzentrieren kann, übernimmt der Beschicker die Materialübergabe vom Lkw. Dadurch lassen sich die Qualität und die Produktivität steigern. Auch die Anzahl der Mischgut-Lkw sowie deren Wartezeit kann reduziert werden: Beschicker puffern Einbaumaterial und vergrößern so das Zeitfenster für eine kontinuierliche Materialversorgung. So weit die Theorie. Auf der Baustelle der N 14 ging es darum, wie sich der Einsatz des Vögele Beschickers auf die Einbauqualität auswirkt.

Die Vögele Innovation RoadScan, das kontaktlose Temperatur-Messsystem, macht Einbauqualität beweisbar.

Der MT 3000-2 Offset PowerFeeder zeichnet sich durch ein intelligentes Materialförder- und -bevorratungskonzept mit einer Gesamtkapazität von 43 t aus. Lkw mit 25 t Mischgut sind innerhalb von 60 Sek. entladen. Dadurch ließ sich auf der Baustelle vor den Toren Johannesburgs mühelos ein kontinuierliches Einbauen sicherstellen. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Einbauqualität, da Unterbrechungen vielerlei Probleme verursachen – allen voran das Abkühlen von Mischgut und die damit verbundene gesunkene Verdichtungswilligkeit des Materials, vom Zeitverlust ganz zu schweigen. Unerwünschte Begleiterscheinungen wie diese traten auf Abschnitten auf, die zu Vergleichszwecken ohne Beschicker bearbeitet wurden. Die Studie der niederländischen Universität Twente zeigte auch, dass der Vögele Beschicker zur Homogenität des Mischguts beiträgt und so die Einbauqualität verbessert. Beim Vögele MT 3000-2 Offset bewirken konische Schnecken im Aufnahmebehälter eine gleichmäßige Materialabführung sowie eine Homogenisierung des kälteren und wärmeren Materials. Damit werden transportbedingte Temperaturschwankungen reduziert. In Verbindung mit einem muldenförmigen Transportband verhindert die Vögele Konstruktion mechanische wie thermische Entmischungen zuverlässig. Einen großen Vorteil gegenüber dem konventionellen Einbau kann der Vögele PowerFeeder mit seinem integrierten Heizsystem vorweisen. Die leistungsstarke Infrarotheizung mit berührungslosen Flächenstrahlern über dem Transportband ist eine Lösung, die nur Vögele bietet. Sie wirkt einem Temperaturverlust in der Transportkette von der Mischanlage bis zur Verdichtung aktiv entgegen, was die Einbauqualität enorm steigert. Auch dies belegt die Universitätsstudie: So sei die homogene Wärmeverteilung im frisch eingebauten Asphaltpaket durch den Vögele Beschicker durchgängig gewährleistet. Im Einsatz auf der N 14 fiel die Asphalttemperatur unmittelbar nach dem Einbau nie unter 120 °C, was für die Endverdichtung durch Hamm Walzen ein großes Zeitfenster offenließ.

Voller Einsatz auf der Nationalstraße N 14 in Südafrika. Der MT 3000-2 Offset PowerFeeder ist auf eine hohe Einbauleistung von max. 1200 t/h ausgelegt. Das bedeutet, dass ein Lkw mit 25 t Mischgut in 60 Sek. entladen und eine Tagesleistung von 4000 t realisiert werden kann. Fotos: Vögele