Qualitäts-Trennmittel erweist sich als Erfolgsfaktor bei Schalungsarbeiten

Stuttgart-Vaihingen (ABZ). – Der optimierte Einsatz von Trennmitteln und Schalölen findet auf vielen Baustellen z.T. nur wenig Beachtung und die Auswahl erfolgt nicht selten ausschließlich unter Kostenaspekten. Das Bauunternehmen Max Bögl geht hier jedoch bewusst einen etwas anderen Weg. Beim Bauprojekt "Office One" der Bülow AG, in Stuttgart-Vaihingen, kam ein neu formuliertes, biologisch leicht abbaubares Universaltrennmittel des Schmierstoffspezialisten Oest zum Einsatz – Econol Bio B Plus, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

Neben sämtlichen Qualitätskontrollen entstehen in dem Hightech-Labor auch zukunftsweisende Produktinnovationen. Alle Produktfamilien von Oest werden kontinuierlich weiterentwickelt und an kundenspezifische Anforderungen angepasst. So auch die Econol-Serie, die mittlerweile elf verschiedene Trennmittel und Schalöle umfasst, darunter das biologisch schnell abbaubare, lösungsmittelfreie Universaltrennmittel Econol Bio B Plus, das wegen der guten Umweltverträglichkeit mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. Zudem entspricht Econol Bio B Plus den Voraussetzungen für die DGNB Gold Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. "Wir haben uns ganz bewusst für den Einsatz dieses Trennmittels auf unserer Baustelle entschieden", so Michael Sillak. "Denn es verbindet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedenste Schalungssysteme mit exzellenten Resultaten und ökologischer Nachhaltigkeit." Michael Sillak fügt hinzu: "Die Verträglichkeit für Mensch und Natur spielt hierbei für uns eine besondere Rolle. Das entspricht voll und ganz unserer Philosophie, unserem Qualitätsmanagement und unserer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden. Bei Gebäuden wie dem Office One Projekt wird auch architektonisch und bei der Baustoffauswahl größten Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Da ist es für uns selbstverständlich, in allen Bereichen und in jeder Bauphase diesem Anspruch gerecht zu werden – auch bei den Schalungen und den eingesetzten Trennmitteln."



Auftraggeber des 6-geschossigen, ca. 24m hohen Gebäudes in Vaihingen ist die Objektgesellschaft Office One mbH, eine 100-%ige Tochter der Bülow AG. Rd. 6500m³ Baustahl und 7000 m³ Ortbeton werden bei dem Projekt verbaut, ausgeführt vom Bauunternehmen Max Bögl, dem renommierten Traditionsunternehmen, das mit rd. 6000 Mitarbeitern an 35 Standorten vertreten ist, wie auch in Stuttgart. Bauleiter Michael Sillak, der sich für die Office One Baustelle verantwortlich zeichnet, zeigt sich von dem Trennmittel Oest Econol Bio B Plus absolut überzeugt. "Wir arbeiten auf der Baustelle im Wesentlichen mit Hünnebeck Manto Rahmenschalungen. Econol Bio B Plus liefert sehr gute, verlässliche Ergebnisse. Zudem ist der Auftrag auf die Schalungen für unsere Mitarbeiter unbedenklich." Schalöl- und Trennmittel-Experte Manfred Frei fügt hinzu: "Econol Bio B Plus ist nicht nur biologisch schnell abbaubar nach OECD 301, sondern auch lösemittelfrei und aufgrund der toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffe nicht H 304 kennzeichnungspflichtig.



"Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig, unser Econol-Sortiment umfasst aber eine Reihe weiterer anwendungsspezifischer Trennmittel und Schalöle, z. B. für Sichtbetonflächen oder Fertigteile. Die individuelle persönliche Kundenbetreuung ist daher ein wesentlicher Bestandteil unseres Portfolios." Und Michael Sillak resümiert: "Mit Manfred Frei von Oest haben wir einen kompetenten Ansprechpartner an der Seite, der mit allen qualitätsbeeinflussenden Faktoren bei Verschalungen vertraut ist und dadurch verlässliche Produktempfehlungen geben kann. So stellen wir uns eine konstruktive Zusammenarbeit vor."