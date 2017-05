29.05.2017 - 17:40 Mit Reparaturmörtel Löcher schnell und dauerhaft schließen

Meckenheim (ABZ). – Das Straßennetz in Deutschland ist bereits heute überlastet und die Prognose der Bundesregierung sieht auch in Zukunft keine Besserung. Im Gegenteil. Da die meisten Straßenbeläge in Deutschland aus Asphalt sind, kommt neben der Dauerverkehrsbelastung ein weiterer entscheidender Faktor für Straßenschäden hinzu. Asphalt verliert im Laufe der Zeit an...