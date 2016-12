Luxemburg/Oberursel (dpa). – Der Übernahme des in Deutschland verwurzelten Dachziegelherstellers Braas Monier durch den US-Baustoffkonzern Standard Industries, New York, steht nichts mehr im Wege. Standard Industries erhöhte nach eigenen Angaben das bisherige Angebot von 25 Euro pro Braas-Aktie auf 25,27 Euro. Zusammen mit einer Zwischendividende und einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung von Braas Monier erhalten die bestehenden Aktionäre damit 28,50 Euro je Aktie. Der Verwaltungssitz der Gruppe in Deutschland ist in Oberursel. Zugleich wurde damit ein Rechtsstreit vor einem Luxemburger Gericht beendet. Dabei hatte Standard Industries gegen die Entscheidung von Braas Monier geklagt, durch eine kostenlose Ausgabe von Aktien den Kaufpreis einseitig zu erhöhen. Mit der Verbesserung des Angebots reagierte Standard Industries auf eine entsprechende Forderung von Braas Monier. Nach der Einigung ist der Weg frei für die Gründung des größten europäischen Unternehmens für Dachbedeckungen. Der Verwaltungsrat von Braas Monier empfiehl den Aktionären die Annahme des Angebots.