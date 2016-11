17.11.2016 - 17:31 Mobile Waschanlage bietet Komplettwäsche

Komplettwäsche: Die Stark mobile Waschanlage SBTW-D HD-FullWash bietet zum ersten Mal – in Form einer mobilen selbstfahrenden Waschanlage – eine "Komplettwäsche" wie sie seither nur in stationären Anlagen möglich war. Mit dem Kauf oder Leasing der HD-Fullwash hat der Kunde nur einen Bruchteil der Kosten zu investieren und ist zudem flexibel. Es kam im Winter in der Halle oder...