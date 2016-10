Pirtek gewährleistet der Lagertechnik Berlin eine perfekte Ergänzung zum eigenen Service, weil Pirtek neben zwei gut erreichbaren, lokalen Centern in der Nachbarschaft mit der mobilen Flotte schnell und flexibel reagieren kann. Pirtek hat eine komplette Werkstatt – inkl. Hydraulikpresse und 1000 verschiedenen Ersatzteilen – an Bord, ist rund um die Uhr verfügbar und innerhalb einer Stunde vor Ort.

Berlin (ABZ). – Kompetenz und Fachwissen sind wichtig, aber nur die halbe Miete – das gilt insbesondere für Servicepartner der Logistik. Schnelligkeit und Verfügbarkeit haben im Zeitalter von Onlinehandel und digitalisiertem Warenverkehr eine mindestens ebenso große Bedeutung gewonnen.

Die Lagertechnik Berlin GmbH & Co.KG ist dafür das beste Beispiel. Das Unternehmen wartet, repariert, verkauft und vermietet Gabelstapler, Transportgeräte und Regaltechnik und ist Vertriebs- und Servicepartner von Toyota Material Handling Deutschland. Um den Anforderungen seiner modernen Kunden zu entsprechen, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren modernisiert. Neben dem Ausbau der eigenen Serviceflotte und der internen Prozessoptimierung hat sich das Team um Geschäftsführer Thomas Fähnrich auch ein kleines, funktionierendes Netzwerk aus kooperierenden Partnern geschaffen.

Einzelne Spezialaufgaben, die kostenintensiv und aufwändig sind, werden nunmehr an externe Partner und Dienstleister vergeben: Dazu zählen vor allem die Wartung, Reparatur und Herstellung von Hydraulikschläuchen. Seit einigen Jahren arbeitet Lagertechnik Berlin mit dem mobilen Hydraulikservice Pirtek Potsdam zusammen – und ist nach wie vor sehr zufrieden mit der Entscheidung für Pirtek.

Zalando, DHL, kfzteile24 und viele andere bekannte Unternehmen zählen zum Kundenkreis der Lagertechnik Berlin GmbH & Co.KG. Stapler und Lagerfahrzeuge gewährleisten dort die reibungslose Logistik in den jeweiligen Betrieben. Die Kunden kaufen oder mieten ihre Fahrzeuge bei Lagertechnik Berlin und vertrauen auch auf den Service des Berliner Fachbetriebes. Volker Leistner ist Kundendienstleister und Disponent im Betrieb und erklärt die Ansprüche seiner Kundschaft anhand eines Beispiels: "Wir zählen bspw. Europas größtes Fischwerk in Sassnitz zu unseren Kunden. Wenn dort ein Trawler mit Fisch hereinkommt und abgeladen wird, muss sich dort alles bewegen. Alle Stapler und Verladegeräte sind im Einsatz, alle Batterien müssen voll sein, etc. Da darf nichts stehen, es kommt auf absolute Schnelligkeit an. Wenn in so einer Situation ein Stapler oder Verlade-Fahrzeug ausfällt, kommt das einer kleinen Katastrophe gleich. Früher hat man, wenn ein Stapler versagt hat, den Reservestapler genommen. Heute hat man keine Reservestapler mehr, die kosten zu viel Geld. Betriebswirtschaftler haben genau ausgerechnet und kalkuliert, wie das Unternehmen am effektivsten wirtschaftet. Und die wissen, dass ein guter Servicepartner wie wir wesentlich günstiger ist als ein Reservestapler." Bedingung ist natürlich, dass im Fall der Fälle der Servicepartner auch verfügbar ist und schnell vor Ort ist.

Um diese hohen Ansprüche an Schnelligkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten machen sich Volker Leistner und Thomas Fähnrich das gleiche Prinzip wie ihre Kunden zu eigen: In speziellen Fällen arbeiten sie – um der Qualität und Wirtschaftlichkeit willen – mit spezialisierten Partnern zusammen: Hydraulikschlauchdefekte gehören zu diesen speziellen Fällen.

Eine eigene Hydraulikwerkstatt ist sehr teuer. Allein eine einzige leistungsfähige Hydraulikpresse verursacht Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich, ganz abgesehen von den unterschiedlichen Schläuchen und Armaturen, die im Lager bevorratet werden müssen. Es kommt hinzu, dass – gemäß den einschlägigen Vorschriften von BG und EU – Schläuche nach ca. sechs Jahren nicht mehr verwendbar sind, weil das Material gealtert ist. Darüber hinaus muss auch das eigene Personal geschult werden, um die Schläuche selbst herzustellen zu können. Kurzum: Wesentlich günstiger wirtschaftet Lagertechnik Berlin mit dem mobilen Hydraulikservice Pirtek.

Der Dienstleister gewährleistet der Lagertechnik Berlin eine perfekte Ergänzung zum eigenen Service, weil Pirtek neben zwei gut erreichbaren, lokalen Centern in der Nachbarschaft mit der mobilen Flotte schnell und flexibel reagieren kann. Pirtek hat eine komplette Werkstatt – inkl. Hydraulikpresse und 1000 verschiedenen Ersatzteilen – an Bord, ist rund um die Uhr verfügbar und innerhalb einer Stunde vor Ort.

"Wenn wir neue Schläuche hier in der Werkstatt brauchen, bestellen wir Pirtek Potsdam hierher und lassen uns die Schläuche vor Ort passend anfertigen. Oder wenn wir beim Kunden draußen sind und feststellen, dass die Hydraulik ölt, können wir durch die Zusammenarbeit mit Pirtek innerhalb einer Stunde reagieren. Diesen hohen Grad der Professionalisierung könnten wir selbst für die überschaubare Anzahl von Schlauchdefekten niemals so gut und günstig gewährleisten. Und unsere Kunden wissen, dass wir Wert darauf legen, in deren Sinne optimal zu reagieren. Wir haben nicht umsonst so große und gute Kunden, die Wertschätzung für optimale Lösungen – und seien sie durch ein Netzwerk mit professionalisierten Partnern – kommt sehr gut an" erklärt Volker Leistner.