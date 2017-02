20.02.2017 - 11:17 Modernes Wohnen Beim Bau Grundstein für ökologische Lebensweise legen

Hannover (ABZ). – Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in der aktuellen Diskussion wichtige Themen. In sehr vielen Lebensbereichen wird deshalb darauf besonderen Wert gelegt. Was die meisten nicht wissen: Schon beim Hausbau lässt sich der Grundstein für eine ökologische Lebensweise legen. Ein Baustoff, der rein aus natürlichen Rohstoffen besteht, so der Bundesverband...