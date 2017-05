Langfristigen Wartungsvertrag für Motoren erhalten

Lumwana/Sambia (ABZ). – MTU hat mit dem kanadischen Minenbetreiber Barrick Gold Corporation einen Wartungsvertrag mit einer Dauer von 13 Jahren abgeschlossen. Dieser beinhaltet die regelmäßige Wartung der insgesamt 30 MTU-Motoren der Baureihe 4000, welche in Hitachi-Muldenkippern in der Kupfermine Lumwana in Sambia im Süden Afrikas eingesetzt sind. Um einen reibungslosen und schnellen Service zu garantieren, werden mehr als zehn Mitarbeiter von MTU direkt in der Mine stationiert.



Dan Gray, Maintenance Manager bei Barrick Gold Corporation in Lumwana, sagt: "Der Minenalltag ist ein hartes Geschäft – für uns und die Motoren. Daher müssen wir uns auf einen reibungslosen Ablauf verlassen können. Um dies zu gewährleisten, haben wir uns für den zuverlässigen Service von MTU entschieden." Bernd Krüper, Vice President Industrial Business bei MTU, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass Barrick Gold Corporation seit vielen Jahren auf unseren Service in vielen Weltregionen vertraut und wir so unsere gemeinsame Partnerschaft auch in Sambia weiter ausbauen können. Die Wartung der 16-Zylinder-Motoren wird durch qualifiziertes MTU-Personal vor Ort durchgeführt und umfasst alle 500 Std. bspw. einen Ölwechsel und einen technischen, präventiven Grob-Check. Um dies bestmöglich sicherzustellen, werden mehr als zehn Service-Mitarbeiter in der Mine vor Ort leben und damit stets zeitnah einsatzfähig sein." Die Lumwana-Kupfermine liegt in Sambia, einer der kupferreichsten Regionen der Welt. Hier werden Sulfide abgebaut und mittels einer herkömmlichen Flotationsanlage behandelt, um Kupferkonzentrat zum Schmelzen zu erhalten. Allein im Jahr 2016 wurden in der Lumwana-Mine 271 Mio. Pound Kupfer abgebaut. Für 2017 erwartet Barrick Gold Corporation eine Förderung von 250 bis 275 Mio. Pound. MTU sorgt zudem in weiteren Minen in Sambia für den richtigen Antrieb und Service.