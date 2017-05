17.05.2017 - 08:40 Multi-Roof-Einsatz Schnelle Montage dank gewohnter Handgriffe

Kreuzlingen (ABZ). – Weit über 100 Pfähle wurden Anfang 2016 in den Boden gerammt, um im schweizerischen Kreuzlingen am Bodensee ein geeignetes Fundament für den Neubau des SBW "Haus des Lernens" zu schaffen. Jeder Pfeiler misst etwa 37m. Ein Aufwand, der in Ufernähe des Bodensees seit jeher zwingend notwendig ist. Auf dem Talent-Campus nahe des Grenzübergang...