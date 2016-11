17.11.2016 - 15:00 Multifunktionslader Baggersee wandelt sich zum Erholungspark

Darmstadt-Dieburg (ABZ). – Im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet die Rekultivierung einer einstigen Kiesgrube neue Optionen für zukünftige Erholungs- und Freizeitfreuden. Die Pflege der Liegenschaft am See wird von einem Avant-Multifunktionslader unterstützt.Seit zwei Generationen wurden in Babenhausen hochwertige Quarzsande und Kies abgebaut. Nach 30 bis 50...