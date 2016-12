Naturschützer machen Front gegen wachsenden Flächenverbrauch

Nürnberg (dpa). - Naturschützer machen Front gegen den wachsenden Flächenverbrauch in Bayern. Besonders kritisch sieht der Bund Naturschutz (BN) die von der bayerischen Staatsregierung geplante "Aufweichung" des sogenannten Anbindegebots im Landesentwicklungsprogramm. Mit der Möglichkeit, Hotels, Wohn- und Gewerbegebiet in freier Landschaft zu errichten, werde in Bayern der Grundstücksspekulation Tür und Tor geöffnet, sagte der BN-Landesvorsitzende Hubert Weiger am Dienstag in Nürnberg. Der Charme der bayerischen Landschaft sei in Gefahr. "Schon jetzt ist Bayern bundesweit das führende Bundesland beim Flächenverbrauch", sagte der BN-Chef. Die Bundesregierung, aber auch die meisten Bundesländer hätten sich dem Ziel verschrieben, den Flächenverbrauch zu verringern. So habe die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, täglich bundesweit maximal 30 ha zu bebauen. "Wir in Bayern verbrauchen davon schon fast ein Drittel." Statt die freie Landschaft zu bebauen, sollten besser Baulücken geschlossen und die innerörtliche Bebauung verdichtet werden.