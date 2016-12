Lübeck (ABZ). – Die Natursteinaufbereitung bildet das Rückgrat der C. Christophel Maschinenhandel und Vermittlungen GmbH. Seit über 30 Jahren liefert Christophel zuverlässig Anlagen für Sand- sowieKieswerke und Steinbrüche.Die mobilen Sieb- und Brechanlagen von Powerscreen und RM werden sinnvoll mit mobiler Haldentechnik und Anlagen für den Schüttgutumschlag von Telestack ergänzt.

Für den Betrieb semimobiler und stationärer Anlagentechnik werden die guten Kontakte zu Terex Mineral Processing Systems genutzt. So werden erprobte Komponenten mobiler Anlagen in ausgereifter Serienfertigung preiswert semimobil verbaut und betrieben.

Dass simple, moderne Technik kein Widerspruch zur robusten Zuverlässigkeit ist, stellt Christophel auf dem diesjährigen ForumMIRO mit dem kettenmobilen Premiertrak 600 von Powerscreen vor. Diese aufgeräumte Maschine mit der staub- und vibrationsunabhängigen Hydraulik erledigt zuverlässig ihre Arbeit.

Für die Inbetriebnahme werden die Trichterwände von ebener Erde auf Knopfdruck geklappt und verriegelt. Sicher erfolgt die Aufgabe in den robusten, verschleißfesten Trichter. Flügelbleche ermöglichen die Radladeraufgabe von hinten. Egal ob Spaltrost oder aktive 1060 x 2000 mm große Vorsiebmaschine, diese Aufgabe entzerrt und entzieht alle ungewünschten Feinanteile. Entsprechend dazu ist das Seitenband 750 mm breit gewählt und wirft auf 3800 mm ab. Stolze 1200 x 820 mm misst die Einlauföffnung. Die Gestaltung überzeugt bereits auf den ersten Blick: Verstopfer sind hier eher selten anzutreffen. Falls doch, wird einfach die Drehrichtung des Brechers geändert und der Verstopfer beseitigt.

Für die erforderliche Energie sorgt der 444 PS starke Scania DC 13 oder der dieselelektrische Antrieb mit Generator und 160 kW Brecherantriebsleistung. Reserve für den Betrieb einer Siebmaschine besteht natürlich auch. Alternativ kann Strom vom öffentlichen Netz bequem eingespeist werden. Der Spalt wird zwischen 75 und 200 mm auf Knopfdruck hydraulisch eingestellt. Bis zu 600 t/h Aufgabematerial verarbeitet dieser Brecher. Clevere Betreiber beeinflussen die Sieblinie der Fertigprodukte durch die variable einstellbare Brecherdrehzahl und steigern so ihre Verkaufserlöse. 4000 mm, wahlweise 4 600 mm Abwurfhöhe des Produktbandes garantieren volles Haldenvolumen und eine sichere Verladung. Der Bedienbildschirm führt intuitiv durch die übersichtliche Bedienstruktur und macht die Nutzung zum Genuss. Flipperplatte und absenkbares Austragsband begeistern Besitzer und Bediener gleichermaßen.

Wie hochwertige Splitte nicht nur günstig gebrochen, sondern garantiert sicher gesiebt werden, erläutert Christophel anhand der H 6203, einer Horizontalsiebmaschine von Powerscreen. Geneigte Siebmaschinen bedienen sich der Erdanziehungskraft zum Materialtransport. Leider reduziert sich die nutzbare Siebfläche mit zunehmender Neigung. Zudem poltert das Siebgut häufig unkontrolliert über das Sieb. Drei Exzenterwellen im hochwertigen "huck bolt"-Kasten verbaut, machen hiermit bei der H-6203 Schluss. Ausschließlich vom Siebmaschinenhub, statt unkontrolliert herabfallend, werden Schotter, Splitte und Brechsande zielgerichtet mit bis zu 19 mm Hub und 8-facher Erdbeschleunigung über das Sieb geführt. Diese Powerscreen Siebmaschine trennt sauber wie im Prüflabor. Das Überkorn wird in der Standardbauweise in Förderrichtung ausgetragen. Als "R"-Variante gelangt es seitlich auf Halde oder wird einer weiteren Maschine zu- oder rückgeführt.

Mit dem TWS-open day bei SAS Steding hat Christophel dieses Jahr als Lieferant modularer Waschanlagen für Furore gesorgt. Einhergehend mit der Nassaubereitung werden hierzu sinnvolle Abwasseraufbereitungsanlagen von matec angeboten. Hier wird Wertschöpfung nass, auch ohne Absetzbecken wirtschaftlich möglich gemacht. Das Waschen von Zuschlagsstoffen ist keine Atomphysik. Anhand des AggreSand-Moduls können die einzelnen Schritte und Abhängigkeiten nachvollzogen und bewertet werden. Das AggreSand-Modul bietet eine passgenaue Aufgabe mit Steigband zur Siebmaschine. Im Waschkasten wird das Rohmaterial voreingeweicht und auf dem Waschsieb verteilt. Kunststoff oder Metallsiebe trennen in die gewünschten Kornfraktionen. Die 1500 x 4800 oder 1800 x 6000 mm großen Siebmaschinen werden wahlweise als Doppel- oder Dreidecker eingesetzt. Der Zyklon trennt Bestandteile > 63 µ sauber ab und entwässert auf das Entwässerungssieb. Je nach Aufgabestellung werden eine oder zwei Sandfraktionen produziert. Anspruchsvollen Sandsieblinien wird durch Mischung feiner und grober Sandsorten Rechnung getragen. Die beigestellten Bänder, wie die gesamte Bauweise sind so konstruiert, dass dieses Modul einfach sauber gehalten werden kann. Jetzt wird nur noch Strom eingespeist und die automatische "Human-Machine-Interface"-Steuerung übernimmt den Betrieb. Zwölf Außendienstmitarbeiter von Christophel informieren engmaschig die Natursteinindustrie der nördlichen zwei Drittel Deutschlands über das breite Lieferprogramm. Zwei-Tages-Schulungen sichern den lückenlosen Informationstransfer von den Lieferwerken zu den Interessenten und Kunden. Dies fängt bei der Bearbeitung der eingehenden Anfragen an. Unabhängig von den Modellen eines einzelnen Herstellers wird ergebnisoffen die wirtschaftlich sinnvollste Lösung im Kundeninteresse gesucht. "Nicht vorführen, was zufällig auf dem Hof steht und weg muss, sondern sich verantwortungsbewusst in die Situation des Kunden begeben und die beste Lösung suchen", ist das erklärte Ziel. Die Handschrift zieht sich bis in den "After Sales-Bereich durch. Ca. 2,0 Mio. Euro umfasst der Wert der Teile des Ersatzteillagers in Lübeck. Etwa 20 Monteure greifen hierauf zu. Für das kostenträchtige Verschleißteilgeschäft bietet Christophel neben den OEM Produkten seit einiger Zeit PerForm-Artikel an. Diese, häufig mit den Herstellern direkt entwickelte Verschleißteile, bieten günstige Alternativen bei längeren Standzeiten.